wii セット　太鼓　コントローラー4本

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商品詳細
本体とコントローラーは通電のみ確認してます。外すまでは普通に使えてました。バラ売り不可でお願いします。
http://narcologia.ru/goods/freshman934656.html
http://narcologia.ru/goods/marshal107980.html
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