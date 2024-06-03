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wii セット　太鼓　コントローラー4本
商品番号 L25454554151
商品名

wii セット　太鼓　コントローラー4本
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 2,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本体とコントローラーは通電のみ確認してます。外すまでは普通に使えてました。バラ売り不可でお願いします。
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