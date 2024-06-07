✨上IPS✨32GB新カード　Newニンテンドー3DS LL メタリックブラック

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NintendoNEWニンテンドー3DSLLメタリックブラックcolor:BLACKゲーム機本体種類:3DSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo動作確認済みクリーニング済みこちら底面使用に伴う微細なスレ（写真3）がございますが目立った傷や汚れなどはなく比較的美品です✨液晶下画面は光に翳すと見える程度のスレが僅かにございます。（写真8）両画面少しヤケを感じますが、個人的にはゲーム中気になりませんでした。下画面のほうがややヤケている印象です。また上画面はIPS液晶になり、発色も非常に良いです。（写真10）今となっては廃盤になってしまったため、美品の個体は希少かと思います。写真とも併せてご確認くださいませ。本体、説明書一式、ARカード、純正タッチペン、純正充電ケーブル有り。（充電ケーブルは新品だと別売なのでお得です♫）また通常だと4GBのmicroSDHCカードが入っているのですが、出品にあたり、新品の32GBのものをお付けします✨当方喫煙環境やペット環境はございません。プチプチと段ボールで厳重に梱包し、迅速に発送させていただきます。#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS