エレフエ　Elefue TAHORNG 白

新品購入して、数回吹きました。シリコンマウスピースは、アルコール消毒していますが、気になる方はもう一度消毒してお使い下さい。簡易ウインドシンセです。電源入れてすぐに音が出るのはストレスがありません。タッチセンサーのため指使いは正確で無いとシビアに反応します。外箱、説明書等付属品は揃っています。USBケーブル、ソフトケースは未使用です。以下引用エレフエはどなたでも手軽に演奏を楽しむことができる電子リコーダーです。リコーダーをはじめ、サックスやクラリネットなど、10種類の音色を搭載し、ソプラノリコーダーと同じ運指で演奏を行うことができます。本体にバッテリーとスピーカーを内蔵しているため、ケーブルレスでお使いいただける他、ヘッドフォン端子も装備しているため夜間の練習にも最適です。また、BluetoothによるワイヤレスMIDI機能も搭載しており、BLE-MIDI対応機器と接続することで外部音源をエレフエからコントロールすることも可能です。■MIDI信号を送りたい場合はBlutoothMIDIでワイヤレスで送ることになります。現在、iOS,Macのみの対応となっております。（注意）Windows上ではBluetoothデバイスとして認識してもMIDIデータのやりとりはできません。・ポータブルかつ洗練されたデザイン・取り外しが可能なシリコン製マウスピースを採用・10種類の内蔵音色・2種類の運指を搭載（バロック式/ジャーマン式）・3段階のブレス感度調整機能を搭載・トランスポーズ機能を装備・ワイヤレスMIDI機能を搭載・ヘッドフォン端子を装備・800mAhの充電式リチウムイオンバッテリーを搭載【内蔵音色】1ソプラノリコーダー2ひょうたん笛(フルス)3テナーサックス4アルトサックス5ソプラノサックス6バンブーフルート7フルート8クラリネット9トランペット10スオナ・中国管楽器種類···リコーダーレベル···初心者種類...MIDIインターフェイス種類···リコーダーレベル···初心者



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