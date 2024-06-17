絶版。新品未開封marvelヒーローファンコ pop

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『シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ』ほかアベンジャーズキャラのファンコpopです。古いものは絶版の商品もあります。単体ではレアな商品もあると思います。箱のままインテリアで飾るのも可愛いです。集めていましたが泣く泣く17体まとめ売りです。今からコレクションされる方はどうぞ。限定品もあります。主に購入先は映画館で買いました。他はフィギュア屋さんでちょっと値段高めで購入した物もあります。※素人保管の為、細かい箱の擦れ等あります。基本、新品未開封ですが、一部の商品2点ほど開封したものもあります。気になる方のご購入はご遠慮ください。下にラインナップ明記してます。ご確認ください。またすり替え防止の為NC.NRでお願いします。一つずつプチプチ包装梱包して発送します。126アイアンマン128ウォーマシン129ウインターソルジャー※背面の箱に多少の凹みあり130ブラックパンサー※擦れあり340アントマン※上部、右横部分に擦れ、凹みあり449トニースターク457ホークアイ461ウォーマシン462ロケットラクーン469スパイダーマン・ステルススーツ491ロケットラクーン573キャプテンアメリカ・ムジョルニアハンマー603ナターシャロマノフ604ブラックウィドウ・ホワイト610タスクマスター限定品628ソーAmazon限定品1137アントマン#ファンコ#マーベル#キャプテン・アメリカ#アイアンマン#アイアンマン・マーク46#アントマン