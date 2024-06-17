RAIDEN （ライデン）ポータブル フェーダー 『vvt-mk1』ホワイト

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種類···DJコントローラー、スクラッチ、フェーダー【価格改定！】メルカリが10周年みたいなので、もう一声値下げしてみました！お問い合わせには極力応じたいと思いますが、メルカリ手数料や送料の兼ね合いもあるので、そのあたりご理解いただけると幸いです。※配送の際、レターパックライト使用で良ければ（もちろん梱包はいたします！）、さらに500円お値下げします！※向かって左側でオンオフになります。クロスフェーダーではないので、事前にご確認ください。6枚目の画像も確認ください。ポータブルスクラッチ勢のための、ポータブルフェーダーのホワイトです。フェーダー部は1万回の動作に耐えるとのこと。新品で購入し、数回使用しました。使用用途に合わなかったため、箱に入れたまま数ヶ月保管しておりました。箱に若干のくたびれありますが、他はほとんど最初の状態に近いと思います。インプット、アウトプット、auxすべて問題なく作動します。（パッシブ型なので、ある程度のゲイン・音量レベルが必要と思われます）外箱の他に、付属の3.5mmオーディオケーブル、ポーチ（未使用）、固定用のマジックテープ（未使用）、以上が付属品です。