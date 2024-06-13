ロココ ヴィーナス像 プランタースタンド 女神像 クラック 水汲み美女 ...

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主題...人物・人形テイスト...エレガント、シャビーシック、姫系・フェミニン・ロマンチック#舶来堂ロココにて他シリーズも展開しております。全体：Ｗ39×Ｄ35×Ｈ125cm主材：樹脂 MDF 天然木クラック塗装 ハンドペイント韓国製18世紀のヨーロッパで誕生したロココ様式は、バロック様式から派生した芸術様式で、緻密な彫刻や優雅な曲線、贅沢な装飾、明るい色彩が特徴です。これは宮廷文化の華やかさが現れており、建築や絵画、家具、ファッションなど、ロココ様式は多岐にわたる分野で独自の美しさを放ちました。特殊な表面にひび割れ加工とハンドペイントを施したロココ様式のプランタスタンドです。ディテールの美しさが目を引きます。※大型商品となります。搬入経路・配送方法を確認ください。※九州・北海道・沖縄・離島など一部地域の場合、送料が異なる場合がざいます。ご購入前にコメントにてご相談くださいませ。※大型商品となります。開梱設置便をご利用の場合には別途見積もりいたします。※プロフィール確認をお願いいたします。ロココ ロココ調姫系 プリンセス 白家具クラシック アンティーク韓国 ゴスロリクラック シリック コルチャゴティーテーブル カフェテーブル#舶来堂置物#舶来堂プランタカバー#舶来堂女性像223-296