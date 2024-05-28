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アーセナルベース　アレンビー
商品番号 I20967235832
商品名

アーセナルベース　アレンビー
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 5,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ガンダム　アーセナルベースアレンビー・ビアズリー　パラレル※排出後直ぐにスリープに入れましたが細かな傷やスレ等があるケースもございますので、予めご理解の程よろしくお願い致します。他の商品も買って頂ける時は300円引き致します。らくらくメルカリ便にて設定しておりますがゆうゆうメルカリ便希望でしたら可能です。
http://narcologia.ru/goods/traverse818026.html
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