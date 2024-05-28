アーセナルベース　アレンビー

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ガンダム アーセナルベースアレンビー・ビアズリー パラレル※排出後直ぐにスリープに入れましたが細かな傷やスレ等があるケースもございますので、予めご理解の程よろしくお願い致します。他の商品も買って頂ける時は300円引き致します。らくらくメルカリ便にて設定しておりますがゆうゆうメルカリ便希望でしたら可能です。