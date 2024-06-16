中国古美術　印材　鶏血石印材　天然石 H2-11

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高価買取中！貴重印材の鶏血石・田黄石 - いわの美術のお役立ち情報

倉庫整理品です■サイズ7.6cmx2.3cmx1.9cm￼重さ；約84g■汚れ・傷等経年による擦れや汚れや風合いは画像にてご確認くださいませ。■商品の状態や評価は個人差がありますのでご容赦願います。素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。◆画像でよくご確認頂き、ご納得の上のご入札をお願い致します。#骨董品#古美術#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#置物#ヴィンテージ#親の蔵品#書#文房具