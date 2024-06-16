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中国古美術　印材　鶏血石印材　天然石 H2-11-
商品番号 Y13249422699
商品名

中国古美術　印材　鶏血石印材　天然石 H2-11-
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 5,148 円
在庫状況 あり

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商品詳細

倉庫整理品です■サイズ7.6cmx2.3cmx1.9cm￼重さ；約84g■汚れ・傷等経年による擦れや汚れや風合いは画像にてご確認くださいませ。■商品の状態や評価は個人差がありますのでご容赦願います。素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。◆画像でよくご確認頂き、ご納得の上のご入札をお願い致します。#骨董品#古美術#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#置物#ヴィンテージ#親の蔵品#書#文房具
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