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商品詳細
ピアノが届く前に何も練習するものがなかったので、これを購入し使ってました。1ヶ月ほどの期間数回使用しました。オモチャとして使うと思ってましたが、全く触らなくなったので出品しました。音は問題なしです。少しか触ってないのでキレイです。箱の端に少し切れ目が入ってます。
http://narcologia.ru/goods/stepchild835952.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador497006.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual856546.html
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