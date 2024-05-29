JO1 旧譜トレカ PROTOSTAR 川西拓実

JO1OPENTHEDOOR会場限定版トレカ旧譜トレカPROTOSTAR川西拓実確認後すぐスリーブと硬質ケースに入れ暗所保管しておりました。持ち出し等もしておりません。写真2枚目、赤丸のところに購入時よりグレーの点があります。よく見ないと分からないですが気にされる方は購入をお控え下さい。スリーブ、硬質ケース、防水対策をし、追跡ありで発送予定です。⭕️即購入可能人気グループ···JO1