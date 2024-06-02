2層ピアノ楽器、34クロマチックキーカリンバCチューニング

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商品詳細
商品名：カリンバポータブルサムピアノタイプ：34ノートサイズ：18.3*12.5*2.5cmこちらの商品はチューニングハンマー １つピアノカバー １つ大きめカバー １つが付属しております。
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