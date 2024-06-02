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2層ピアノ楽器、34クロマチックキーカリンバCチューニング
商品番号 P14924106595
商品名

2層ピアノ楽器、34クロマチックキーカリンバCチューニング
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 2,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品名：カリンバポータブルサムピアノタイプ：34ノートサイズ：18.3*12.5*2.5cmこちらの商品はチューニングハンマー　１つピアノカバー　　　　　１つ大きめカバー　　　　　１つが付属しております。
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