エリッククラプトン(クリーム)直筆サイン付きレコード

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商品詳細
某オークションで信頼できる出品者方から高価にて入手しました。写真2ジャックブルース、写真３エリッククラプトン、写真4ジンジャーベイカークリームの直筆サインレコードです。レコード盤は試聴出来ていないのでオマケです。サインの鑑定証明書等はありません。
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