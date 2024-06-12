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エリッククラプトン(クリーム)直筆サイン付きレコード
商品番号 P64430773590
商品名

エリッククラプトン(クリーム)直筆サイン付きレコード
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

某オークションで信頼できる出品者方から高価にて入手しました。写真2ジャックブルース、写真３エリッククラプトン、写真4ジンジャーベイカークリームの直筆サインレコードです。レコード盤は試聴出来ていないのでオマケです。サインの鑑定証明書等はありません。
http://narcologia.ru/goods/reboot915436.html
http://narcologia.ru/goods/message667427.html
http://narcologia.ru/goods/peroration238415.html
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