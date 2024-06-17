ちいかわもちっとふわっとコレクション　A賞BIGもちふわ抱っこクッション　うさぎ

ちいかわくじA賞 BIGもちふわ抱っこクッションD賞 まんまるポーチ 上記うさぎの2点セットです。届いてから新品未開封ですが、一度人の手に渡っておりますので、神経質な方は購入をお控え下さい。喫煙者、及びペットはおりません。即購入可、バラ売り不可です。ぬいぐるみマスコットコラボちいかわちぃかわハチワレうさぎモモンガくりまんじゅう阪急コラボ 阪急てんしとあくまちいかわらんどちいかわランドキディランドナガノ



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