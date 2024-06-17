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ちいかわもちっとふわっとコレクション　A賞BIGもちふわ抱っこクッション　うさぎ
商品番号 K23970573231
商品名

ちいかわもちっとふわっとコレクション　A賞BIGもちふわ抱っこクッション　うさぎ
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 6,111 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ちいかわくじA賞　BIGもちふわ抱っこクッションD賞　まんまるポーチ　上記うさぎの2点セットです。届いてから新品未開封ですが、一度人の手に渡っておりますので、神経質な方は購入をお控え下さい。喫煙者、及びペットはおりません。即購入可、バラ売り不可です。ぬいぐるみマスコットコラボちいかわちぃかわハチワレうさぎモモンガくりまんじゅう阪急コラボ　阪急てんしとあくまちいかわらんどちいかわランドキディランドナガノ
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