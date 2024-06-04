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サーチ済み　ポケモンカード　クレイバースト　スノーハザード　アルカナ　ポケカ
商品番号 W63399612174
商品名

サーチ済み　ポケモンカード　クレイバースト　スノーハザード　アルカナ　ポケカ
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 3,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未開封ですが全てサーチ済みですのでご注意下さい！クレイバースト　25パックスノーハザード　30パック白熱のアルカナ　2パック画像のものです。※箱はありません。全てノーマルかRだと思って下さい。※RR.AR.SR.SAR.URは出ません！素人サーチの為それ以外でても気にしない方のみお願い致します。複数の店舗でバラパックで購入したものサーチしたものです。BOX購入では無いので封入率はバラバラだと思います。ノーマルカードのグッズやスタジアムなど集めたい方などいかがでしょうか？全てご理解出来る方のみお願い致します。神経質な方はご遠慮下さい。ボックスパックシングル···パック
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