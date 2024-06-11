e2221 源内焼 小判皿 5客 平賀源内 鳩渓 紅葉流水図 豆皿 小皿 ...

e2221源内焼小判皿5客平賀源内鳩渓合わせ箱紅葉流水図豆皿小皿--------------------------------------------------------------------- 巾 12cm×9cm高さ 1.8cm目立った傷なく良い状態です。-------------------------------------------------------------------ご覧いただきありがとうございます。古美術品・中古品としての出品でございます。時代に伴う小傷・スレ・汚れなどございます。画像をご確認いただき、ご理解の上お求めください。他にも、古美術品骨董品茶道具煎茶道具民芸品書道具掛軸など多数出品しておりますのでご覧いただければ幸いです。



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