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ウルヴァリン　マーベルレジェンド
商品番号 N99470855672
商品名

ウルヴァリン　マーベルレジェンド
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 2,322 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VHSレトロ版欠品なし。箱なし。貴重な食いしばりヘッドパーツが付いているので、他のウルヴァリンにも付け替え可能です。安価で買えるファーストアピアランスへの換装がおすすめ。台座は含まれません。写真のものが全てです。アメトイ特有の色ムラなど、ご了承ください。暗所保管してました。プチプチに、包んで発送致します。MARVELwolverineウルバリンアベンジャーズX-MENMAFEXフィギュアーツアメイジングヤマグチスパイダーマンエックスメン
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