ウルヴァリン　マーベルレジェンド

VHSレトロ版欠品なし。箱なし。貴重な食いしばりヘッドパーツが付いているので、他のウルヴァリンにも付け替え可能です。安価で買えるファーストアピアランスへの換装がおすすめ。台座は含まれません。写真のものが全てです。アメトイ特有の色ムラなど、ご了承ください。暗所保管してました。プチプチに、包んで発送致します。MARVELwolverineウルバリンアベンジャーズX-MENMAFEXフィギュアーツアメイジングヤマグチスパイダーマンエックスメン



ハズブロ MARVEL マーベルレジェンド・シリーズ ウルヴァリン, X-Men '97 6インチ (15 cm) サイズ アクションフィギュア, マーベルレジェンド アクションフィギュア F6551 正規品



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