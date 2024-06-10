B'z　2023　FINALガチャセット

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商品詳細
人気グループ...B'zグッズ種類...アクリルスタンド(アクスタ)アクリルスタンドはコンプリートセットとなってます。リストバンド二種類とケース付き届いてすぐにお部屋に飾ることができます。トラックも飾ることできます。
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