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商品詳細
ダッフィー ぬいぐるみバッチシェリーメイ ぬいぐるみバッチダッフィー ４ケシェリーメイ ５ケ全てパーク内で可愛らしいお顔を厳選し、パーク内で購入しました(^^)ガラスケースにて保管しておりました。とっても可愛いお顔のダッフィー＆シェリーメイちゃんです♡自宅保管しておりましたのでご理解頂ける方、可愛がってくださる方よろしくお願い致します。グッズ種類...ピンズ(ピンバッジ)#東京ディズニーランド#ダッフィー#ダッフィーピンバッチ#ぬいぐるみバッチ#ディズニーシー#ダッフィーぬいぐるみバッチ#シェリーメイぬいぐるみバッチ
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