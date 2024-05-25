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UVERworld 超レア　デビュー当時のサイン入りTシャツ
商品番号 D18211413963
商品名

UVERworld 超レア　デビュー当時のサイン入りTシャツ
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 3,155 円
在庫状況 あり

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商品詳細

転居に伴い早めに手放したいため、値下げしました！お好きな方ぜひ！UVERworldがデビューしてすぐに発売した初期のグッズです。デビューしたばかりで対バンのときに物販にメンバーが座って販売していました。購入してその場でサインをかいてもらいました。克哉、彰、信人のサインです。今とはサインも変わっている気がします。かなりレアだと思います。一度も袖を通していませんが、胸のとこに小さなシミがありました。そのためやや傷や汚れありとさせていただきました。自宅保管、素人検品ですのでご理解ください。気になる方はご遠慮ください。#ウーバーワールド#UVERworld
http://narcologia.ru/goods/ambassador207906.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador494906.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford514173.html
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