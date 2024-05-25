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official髭男dism フライヤー
商品番号 Y67034276941
商品名

official髭男dism フライヤー
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 9,065 円
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商品詳細

ヒゲダンの2017.12.8ライブで頂いたフライヤーです表面には2018のライブ日程裏面にはメンバーからの直筆メッセージが印刷されています出回っている数が少なく、手放すのも悩んでいるのでこの価格です配布物のためやや傷汚れありにしていますので、状態は写真でご確認の上ご購入お願いしますヒゲダン　髭男　フライヤー　バンド　グッズ
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