仙遊寺窯 暁雲 作 抹茶碗 桜に紅葉 共箱 茶道具

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仙遊寺窯暁雲作抹茶碗桜に紅葉共箱茶道具〔商品について〕サイズ 直径13.1 × 高さ7.5 cm商品:抹茶碗1点付属:共箱備考:〔作者について〕仙遊寺窯 暁雲 とあります。〔状態について〕使用感は少なく概ね綺麗な状態です。〔作品について〕桜と紅葉が両面に描かれています。内側には刷毛目で模様がついています。春と秋の図柄で二度楽しめる素敵なお茶碗です。〔注意事項〕タイトルに新品の記載がない商品につきましては、基本的に中古品となります。ご理解の上ご購入下さいますよう宜しくお願い致します。