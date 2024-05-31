香盆セット　茶道具懐石七事式水屋道具鵬雲斎坐忘斎淡々斎即中斎而妙斎香道具炭道具

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追加画像ページがございます。ご確認くださいませ。中古品の香盆セットです。香盆は紙箱入り、聞香炉、重香合は箱はございません。香箸等の細かい道具はタトウ入りで。香盆は桑木地、目立つ痛みはございません。重香合は和楽の作品で、底に丸印がございます。聞香炉は作者はございません。どちらも内側に汚れがございますご、ワレ、カケ等の傷みはございません。細かい香道具は比較的綺麗だと思いますが、所々金属特有の変色がございます。またヘラは両面がザラついております。香炭団は鳩居堂製、12個入りですが使用されており、6個しかございません。箱にヤケ、汚れがございます。香盆の箱には破れ、ヤケ、シミ、汚れがございます。保護材程度とお考え下さいませ。中古品である事へのご理解をお願い申し上げます。送料無料、らくらくメルカリ便での発送を予定しております。#利休#宗旦#仙叟#玄々斎#円能斎#淡々斎#鵬雲斎#坐忘斎#惺斎#即中斎#而妙斎#猶々斎#表千家#裏千家#大西#永楽#茶道具#大徳寺#懐石道具#華道#花瓶#陶器#風炉#骨董#鉄瓶#南部鉄器#金#乾山#真葛#酒井田柿右衛門#今右衛門#友湖#西陣織#徳斎#伊万里#九谷#鍋島#京焼#京都#人間国宝#相国寺#陶芸#香道具#香道#香炉#風炉#七事式#茶事#夜咄#アンティーク#志野流#遠州#不昧#濃茶#薄茶#浜田庄司#井上萬ニ