AIAIAI H04 TM A-2用ヘッドバンド＋1.5Mケーブル　値下げ延長

ご覧いただきありがとうございます。値引き延長します。現在の新品価格￥14800フリマサイトで購入したセットの中のパーツの一部ほとんど使ってないので綺麗なヘッドバンドです。本体のみ除菌、消毒済み 動作チェック 問題無しとくに現在ヘッドバンドH10が重いと感じる方オススメです。中古での販売は ほとんど市場に出回らない商品なのでお買い得かと思います。C151.5Mストレートケーブルとセット販売となります。現在新品価格￥5280AIAIAI/TMA-2用ヘッドバンド。肌触りの良いマイクロファイバー製ヘッドパッドと、耐久性に優れたナイロン素材のヘッドバンドを採用。＜仕様＞■TMA-2用ヘッドバンド■マイクロファイバー・ヘッドパッド■ナイロン製ヘッドバンドBluetoothは非対応なのでご注意ください新品ではなく 綺麗であっても中古品なので過度に神経質な方はご遠慮して頂ければ助かります。他のフリマサイトにも掲載しておりますので売れきれの際はご了承ください値引き不可スピーカーユニットを取り付けた状態の画像もUPしました。（ユニットは付いてないのでご了承ください）