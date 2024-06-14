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- 【希少図柄 真作】無弟（長谷川富三郎）「城の図」
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商品詳細
全国的に人気の高い作家、無弟（長谷川富三郎）の希少な図柄「城の図」の作品です。サイズは、額寸：46.5×55.5×厚さ6cm絵寸：F6 32×41cm です。作品の状態も良く、図柄も非常に珍しいものとなっております。額も重厚感ある額で図柄の城が映える仕上げになっています。無弟のコレクターの方は勿論ですが、城好きな方にもオススメです。よろしければ、ご検討くださいませ。宜しくお願い致します。種類...木版画形式...額縁入り主題...その他
http://narcologia.ru/goods/organization46362.html
http://narcologia.ru/goods/calling933350.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy698753.html
【希少図柄 真作】無弟（長谷川富三郎）「城の図」
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【希少図柄 真作】無弟（長谷川富三郎）「城の図」
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