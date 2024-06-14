大幅値下げ!!くぅちゃんグッズいろいろ✰

人気ソロアーティスト···倖田來未グッズ種類···その他ミュージシャン種別···ソロ組員だった時に集めてたグッズや会報、倖田クマ、KLOOP、アルバム、キャリーケース、ルームウェアなどなど入ってます。会報はSuiteRoom、Vol1~4倖田組Vol1~37(24.25.26.33.34.がありません)ほぼ未使用ですが、会報は見てましたし、自宅保管でペットが居るため、やや傷や汚れありにしてます。今では貴重な商品もある為、昔のグッズ欲しい方是非‪(っ꒳c)おまけ付きです‪(っ꒳c)



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