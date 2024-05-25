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ヤマハ ソプラノサックスカスタムマウスピース　4CM
商品番号 I80850921491
商品名

ヤマハ ソプラノサックスカスタムマウスピース　4CM
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピースレベル···初心者新品未使用です。傷もなく、とても綺麗な状態です。箱がない為、綺麗に包装しての発送となります。#ヤマハ#ソプラノサックス#カスタムマウスピース4CM
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