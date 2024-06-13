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中国古玩 中国美術 青華 染付 盃 箱付き　茶道具
商品番号 A58582210373
商品名

中国古玩 中国美術 青華 染付 盃 箱付き　茶道具
ブランド名 Avital
特別価格 税込 6,478 円
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商品詳細

直径：6.6cm高さ：4cm
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