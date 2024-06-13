ピカチュウVmax csr

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素人目で美品となっております、基本的にプレイ用で販売していますのでコレクション用の方や神経質の方はご遠慮くださいm(__)m画像をよく見ていただいてご購入を検討してください、また写真の追加などありましたら遠慮なくご連絡してください。