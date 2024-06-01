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商品詳細
新品未開封、シュリンク付きブイスターユニバースBOXです。緩衝材に包んで宅急便コンパクトにて発送いたしす。24時間以内に発送いたします。レイジングサーフBOX（シュリンクなし）と同時購入の場合16000円にて販売いたします。すり替え防止のため返品は受付ておりません。
http://narcologia.ru/goods/passivity52183.html
http://narcologia.ru/goods/preference11438.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle901025.html
ポケモンカード VSTARユニバース未開封BOX シュリンク付き
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ポケモンカード VSTARユニバース未開封BOX シュリンク付き
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