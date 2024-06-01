ぶいすぽっ！POP-UPStore vol.2 缶バッジ アクスタ

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商品詳細
【アクリルスタンド】➀胡桃のあ 3888【缶バッジ】➁橘ひなの2222➂紫宮るな2555➃花芽すみれ2222➄如月れん444○状態全て未使用。アクリルスタンドは届いたままの状態で、缶バッジはopp袋に入れる際に触ったのみです。○配送方法匿名配送を希望する場合＋200円させていただきます。○バラ売り→上記の価格＋送料で検討させていただきます。➀〜➃の方の商品を引き取る場合は➄の商品を一点につき一つお引き取り願います。※抱き合わせで買取いただく方は220円で計算させていただきます。※無くなり次第抱き合わせ無しでの買取可能
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