ポケモンカード ブラッキーV SR ARS10 イーブイヒーローズ ARS鑑定 ...

即購入可コレクション整理のため出品致します。本カードはトラブル防止のため、美品においてもすべてプレイ用とお考え下さい。ARS鑑定における規定内の鑑定評価となっておりますので鑑定品封入カードのコンディションを理由とする返品は対応いたしておりません。ご理解の上ご購入下さい。トラブル防止のため神経質な方のご購入はご遠慮ください。



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