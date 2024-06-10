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ポケモンカード　ブラッキーV SR ARS10 イーブイヒーローズ　ARS鑑定
商品番号 G10623787147
商品名

ポケモンカード　ブラッキーV SR ARS10 イーブイヒーローズ　ARS鑑定
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入可コレクション整理のため出品致します。本カードはトラブル防止のため、美品においてもすべてプレイ用とお考え下さい。ARS鑑定における規定内の鑑定評価となっておりますので鑑定品封入カードのコンディションを理由とする返品は対応いたしておりません。ご理解の上ご購入下さい。トラブル防止のため神経質な方のご購入はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/response705042.html
http://narcologia.ru/goods/tenet205163.html
http://narcologia.ru/goods/septet665219.html

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