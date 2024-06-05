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商品詳細
商品をご覧いただきありがとうございます。こちらは【新品未開封品シュリンク付き ポケモンカードゲームソード＆シールド強化拡張パックバトルリージョンBOX】です。新品未開封、シュリンク付きです。片付けをしていたところ、見つかった商品となります。複数ありますのでご希望の方はコメントをお願い致します。商品紹介※この商品はBOXでの販売となります。1BOX=20パック入り。1パック=カード6枚入り。全67種+???よりランダムに封入。1BOXですべて揃うとは限りません。#ポケモンカードゲーム#ソード＆シールド#強化拡張パック#バトルリージョン#BOX#シュリンク付きボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)
http://narcologia.ru/goods/rebellion703378.html
http://narcologia.ru/goods/moped606568.html
http://narcologia.ru/goods/traverse883926.html
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