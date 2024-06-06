Epiphone Emperor 日本製 エピフォン エンペラー フルアコ

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美品 動作品 Epiphone エピフォン Emperor Regent エンペラー フルアコ ... 美品 動作品 Epiphone エピフォン Emperor Regent エンペラー フルアコ ...

【商品の説明】EpiphoneEmperorエピフォンエンペラーシリアル番号からの推測ですが、1987or1997年 日本製 寺田楽器製自宅での練習用に中古で入手しまして、現在も練習で使用しています。美品とは言えませんが、この年代のギターとしては良好な状態を保っています。木目の綺麗なスプルーストップにゴールドパーツ、見た目も生音も豪華なギターです。フレットはやや減っており、ローポジションの指板に少し減りがあります。金属パーツは、くすみや錆があります。ヘッドのロゴ、インレイに欠けがあります。（写真6枚目）ボディに3箇所ほど、やや目立つ打痕と、クリアの剥がれがあります。（写真9枚目）テールピースは、メッキの上から金色で塗装されているように見受けられます。ジャックはプレートが後付けされています。ピックガードは、ありません。ブリッジは、ノーブランドのエボニー台座とローズウッドサドルに交換しました。ノブは、ノーブランドのアンバー色のハットタイプに交換しました。中古で入手した物なので、その他にもオリジナルからの変更はあるかもしれません。商品の状態は写真参照お願い致します。【付属品】ハードケース鍵は欠品、ハンドルが壊れています。小傷が多いです。【その他】ポリッシュ、指板オイルで簡易にクリーニング後、ハードケースをプチプチで巻いてダンボールに入れ、発送する予定です。本体の破損予防のため、弦を緩めてブリッジを外して梱包します。ご了承ください。タイプ···フルアコースティックギターボディタイプ···フルアコースティック