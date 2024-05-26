キーボード YAMAHA piageero NP-32B ヤマハ ピアジェーロ

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YAMAHANP-32Bヤマハpiaggeronp-32【美品】●付属譜面台電源アダプター説明書購入時の箱恐れ入りますが即購入はできません。発送など基本的なやり取りがスムーズにできる方、コメントをお待ちしてます。（離島の方は対応ができません）アマゾンで新品購入しました。あまり機会なく、使用頻度は少ないです。弾かないときはホコリをかぶらないように大切にしてました。動作確認済みですが神経質な方はご遠慮ください。購入時の箱に入れ発送します。念のため梱包も頼める便なので梱包はご安心ください。お問い合わせなど気楽にどうぞ。お待ちしてます。NP-32軽量でスリムなボディに、リアルなピアノ音とタッチ感に優れたボックス型鍵盤を搭載。アコースティックピアノをイメージした電子キーボード。シンプルでスタイリッシュな電子キーボード。キーボードの優しいタッチでありながら、段階的にタッチが変わる「グレードソフトタッチ」鍵盤を採用。アコースティックピアノをイメージした76鍵ボックス型（タッチレスポンス付き）を搭載。ブランドヤマハ(YAMAHA)色ブラックキーの数76商品の重量5.7キログラムモデル名NP-32#ヤマハ#YAMAHANP_32B #キーボード#電子ピアノ#piaggeronp-32#鍵盤楽器#76鍵 #NP-32 #YAMAHA#CASIO#KENWOOD