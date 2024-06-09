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プロセカ 初音ミク 18B 缶バッジ
商品番号 B24270291483
商品名

プロセカ 初音ミク 18B 缶バッジ
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 2,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

18個セットとなっております。開封後OPP袋に移し替えて保存しておりました。特に目立ったキズ、汚れ等はございません。即購入可。お気軽にお声かけください。
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