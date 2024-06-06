BD-2 (Blues Driver)

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室内での使用です。動作問題ありません。箱 説明書あります！説明不要なペダルですね。擦り傷等は有りますが比較的綺麗な状態です、BD-2(BluesDriver)BOSS#BOSS#BD_2_BluesDriver_