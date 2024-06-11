オーボエ　アンビポリリード

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ご覧いただきありがとうございます。オーボエアンビポリリードの2本セットです。ミディアムソフト黄色は新品です。箱は破損しています。ミディアム赤は使用済みのため、リードラップを外してあります。お好みのチューブに入れ替えるかこのままお使いになる場合はリードラップを巻いてください。リードラップを巻かないと息が漏れやすのとチューブから外れやすいです。音色には好みがありますが、耐久性があるので運指の練習などに使い分けるのもオススメです。