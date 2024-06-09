クレイバースト　50パック

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商品詳細
【商品情報】ポケモンカードゲームクレイバースト 50パック【商品状態】新品未開封未サーチ10パック制限の店で買い集めました。購入したパックそのままです。ランダム性のある商品ですので、中身の当たり外れによる評価はご遠慮ください。【発送方法】ゆうゆうメルカリ便郵便事故に対する補填はできませんので、予めご了承ください。【その他】バラパック、ボックスの販売実績は評価コメントをご参考ください。商品についての質問などコメントからお願い致します。上記の商品内容をご理解いただける方のみご購入ください。【検索キーワード】ポケットモンスタースリーブポケモンカードポケカポケモンポケセンVMAXVSTARexテラスタルコライドンミライドンミモザボタンキハダナンジャモグルーシャURSRSARARRRJoshinリザードン
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