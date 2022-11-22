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ポケモンGOカードパックのV,VSTARミュウツー
商品番号 L37085616844
商品名

ポケモンGOカードパックのV,VSTARミュウツー
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 3,325 円
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商品詳細

ミュウツーV、VSTAR目立った傷は、ありませんカードケースに入れていたため色落ちや痛みも特にありません。即決OK、気軽に質問があればしてください。値下げは、考えていませんご了承ください。
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