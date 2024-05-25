サイトウ　SR PSA10

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商品詳細
画像の鑑定番号の品をPSAケースに入ったままお送りいたします。鑑定品PSA10ではございますが、初期傷・ケースのスレなどある場合もございます。カードは綺麗な状態だと思いますが、気になる点あればコメント下さい、写真を追加致します。全て納得されてPSA10で満足して頂ける方のご購入をお願い致します。水濡れ防止、緩衝材に包んで発送致します。すり替え防止の為、返品交換をお断りします。種別···シングルカードシリーズ···ポケモンカードゲームソード\u0026シールドセット···ハイクラスパックVMAXクライマックスカード名···261サイトウレアリティ···SR鑑定状況···PSA10
http://narcologia.ru/goods/mobilehome996843.html
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