清正陶器　壺屋窯　沖縄　赤絵魚紋　ヤチムン　小橋川清正　清正陶器三代目

沖縄の老舗窯元清正陶器三代目小橋川清正の作品家族のコレクションより出品します箱なし●カップ直径約6.5～7cm高さ約6.5cm大切にしていたので、ヒビ、欠け、割れなどの損傷は見受けられません清正陶器の作品は一点一点手作りで、それぞれ多少のサイズや表情が異なるのも特徴です。清正氏の得意とする彫紋と赤絵、流石の造形力。used品としてご理解いただける方にお譲りできればと思います■清正陶器について那覇市壺屋のやちむん通りで330年余り代々受け継がれてきた「清正陶器・壺屋窯」。3代目陶主の小橋川清正が創り出した「赤絵魚紋」の練り込み皿は2000年のG8沖縄サミット「首里城首脳晩餐会」で使用され、記念の品として各国首脳に贈られたことでも有名です。現在は4代目卓史氏がその伝統を守りながら新たな作品を展開されています。*赤絵魚紋について(清正陶器HPより一部転記)赤絵は、首里城の赤をイメージして造っております。渋い地色という当窯元独自の釉薬を使っていることにより、赤の色が落ち着き、他の窯元では見ることができない赤を出すことができます。他にも商品をより良く仕上げるために、三度焼きを行なっております。窯元では、陶土にもこだわりをもち、沖縄の赤土を使っております。※単品でのお値引き交渉はお受けしておりません#民藝#やちむん#沖縄#小橋川清正#清正陶器#赤絵魚紋種類...その他



2023年最新】小橋川清正の人気アイテム - メルカリ



沖縄工芸品 壺屋焼 小橋川清正 赤絵魚紋 沖縄 湯呑み✕5 急須【セット】-



最大99％オフ！最大99％オフ！清正陶器 壺屋窯 沖縄 赤絵魚紋 ヤチムン ...



最大99％オフ！最大99％オフ！清正陶器 壺屋窯 沖縄 赤絵魚紋 ヤチムン ...



壺屋焼窯元 清正陶器・壺屋窯



沖縄工芸品 壺屋焼 小橋川清正 赤絵魚紋 沖縄 湯呑み✕5 急須【セット】-



沖縄工芸品 壺屋焼 小橋川清正 赤絵魚紋 沖縄 湯呑み✕5 急須【セット】-



沖縄工芸品 壺屋焼 小橋川清正 赤絵魚紋 沖縄 湯呑み✕5 急須【セット】-



最大99％オフ！最大99％オフ！清正陶器 壺屋窯 沖縄 赤絵魚紋 ヤチムン ...



沖縄工芸品 壺屋焼 小橋川清正 赤絵魚紋 沖縄 湯呑み✕5 急須【セット】-



ライセンス販売 やちむん 壺屋焼 赤絵魚紋 小橋川清正作 酒器 カラカラ ...



未使用 沖縄 琉球 伝統工芸 壺屋焼 清正陶器 希少 3代目清正作品 蓋もの



最大99％オフ！最大99％オフ！清正陶器 壺屋窯 沖縄 赤絵魚紋 ヤチムン ...



壺屋焼窯元 清正陶器・壺屋窯



未使用 沖縄 琉球 伝統工芸 壺屋焼 清正陶器 希少 3代目清正作品 蓋もの