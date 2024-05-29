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商品詳細
可愛らしい、蛙をあしらった陶硯です。鑑賞用、愛玩用にも良いのではないでしょうか作家共箱付です。硯の実寸は9.5✕14.5✕1.8です。新品未使用、長期自宅保管品です。画像をご参照下さいませ。
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