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【激レア・非売品】コブクロ スタンドPOP 4点セット
商品番号 T14068147267
商品名

【激レア・非売品】コブクロ スタンドPOP 4点セット
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 5,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

初めにプロフィール欄をご覧ください。コブクロスタンドPOP4点セットバラで出品していたものをセットにしかなりお値引きしました♪♪①願いの詩・太陽★5thShingle折ると三角に立てれます。②轍・遠回り★2rdSingle厚紙でしっかりしています。③風★4thSingle折ると三角に立てれます。④YOU・missyou★3rdSingle折ると三角に立てれます。④のみCDショップで使っていたものをいただき、袋に入れて大切に保管しておりました。その他は新品・未使用です。※長期自宅保管につき、ご理解いただける方のみお願いいたします。大切にしていただける方にお譲りいたします。#コブクロ#KOBUKURO#POP#ポップ#願いの詩・太陽#轍・遠回り#風#YOU・missyou
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