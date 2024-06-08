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- 茶道具 高台寺蒔絵 沈金中棗＋高台寺金彩蒔絵 香合 二点セット
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商品詳細
茶道具おまとめ中棗＋金彩蒔絵香合中棗高台寺銀彩蒔絵金彩蒔絵沈金傷殆んどありません。香合金彩蒔絵内側は高蒔絵仕上少しすり傷有ります宜しくお願い致します装飾...蒔絵,螺鈿
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