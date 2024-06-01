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サイズキャンバスF10(53×45)額装(67×60)人気の赤富士です。ペインティングナイフ1本で描きあげた1枚です。削ったり盛り上げたり。あちこちにたくさんのマチエールがあり視ていてあきのこない作品です。来年のお正月はこの赤富士で幸先の良いスタートを。お値段交渉などはコメントください。出来るだけご希望にこたえたいと思います。外箱有ります。