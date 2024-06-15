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森田ひかる　サマーワンピース　4種コンプリート　生写真　櫻坂46
商品番号 Y22106985834
商品名

森田ひかる　サマーワンピース　4種コンプリート　生写真　櫻坂46
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 2,466 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。スリーブに入れて発送いたします。メルカリ便をご希望の方は、事前にコメントにてお知らせください。トレード品も含みますので、発送後の初期スレ、指紋等の対応は致しかねます。ご了承の上ご購入お願いいたします。他にも生写真を出品しておりますので、まとめてのご購入の際にはお値引きさせていただきます。#aの生写真_櫻坂グッズ種類···生写真
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