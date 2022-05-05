グリーン　森　植物　北欧　抽象画　ヴィンテージ　デンマーク　おしゃれ　アート

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ご覧頂きましてありがとうございます。その他出品絵画は下のハッシュタグをclick！▼▼▼▼▼▼▼▼#抽象画CArt▲▲▲▲▲▲▲▲一点物の原画です。原画サイズ47cm✖️32cm●●こちらは原画のみです●●額縁とセットの場合プラス9500円にて承ります。ご購入後、又はご購入前どちらでも構いませんのでセットでご希望の旨をお申し付けください。くすんだグリーンとゴールドが美しい抽象画です。青々とした植物達のグリーンと太陽の輝きが重なる瞬間を切り取ったような作品です。クセのないシンプルなデザインでどのようなインテリアにも調和します。高級感のあるインテリアや、スタイリッシュな家具などとも相性が良さそうです。フォロワー様で1万円以上の絵画二点以上をお買い上げの方は【2000円】お値引き致します。額縁もセット（＋9500円）の場合のサイズがこちら↓ワイドマットタイプの日本製額縁です。カラー／ブラック額縁外寸法:W446×H599mmマット外寸法:W442×H595mmマット中抜寸法:W309×H463mm重量:約1630gフレーム材質:アルミ製前面板:アクリル吊りヒモ付属木目調の家具などとの相性も良いです。大きめサイズで存在感があります。パネルはアクリルパネルのため、壁掛けに適しております。ミッドセンチュリーなインテリアやシックでシンプルインテリアなどと相性が良さそうです。モダン、レトロなお部屋にも。木目の柄のフレームが高級感あります。インテリアのアクセントにいかがでしょうか。他にも色々とインテリア小物などを出品しております。宜しければご覧下さい。#北欧#抽象画#ボーコンセプト#グリーン #緑#高級感 #ヴィンテージ #マークロスコ#海 #ブルーグリーン主題···抽象主な画材···アクリル絵の具