BOSS BR MICRO BR-80 MTR

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商品詳細
種類···ミキサーボスのコンパクトなMTRです。シリコーンケース、ポシェット付き。動作に問題ありません。動作確認に使用した新品の乾電池2本おつけします。経年劣化で不安定になりがちなジョグダイヤル部は分解清掃\u0026メンテナンス済みですので、今後も安心して長くお使いいただけると思います。よろしくお願いします。
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