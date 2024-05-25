コスベイビー　ヴェノム　カーネイジ

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商品詳細
内容は写真の通りです。素人保管ですので、気になる方はご遠慮ください。発送の際は簡易包装とさせていただきますので、よろしくお願いします。お値引きは可能ですが、その際には先に具体的な金額の提示をお願いします。その他注意事項はプロフィール欄にてご確認ください。即購入OKです。よろしくお願いします。性別...男素材...その他スケール...ノンスケールフィギュア種類...コレクションフィギュア
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