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商品詳細
今年の2月に会場で購入しました＾＾1度使用しましたが目立った傷や汚れはございません。中古品なのでご理解頂ける方、購入お願いします。送料がかかる為、値下げはお断りさせていただきます。箱付き希望の場合は7500円でのご購入となります。
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