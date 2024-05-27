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IVE ペンライト
商品番号 A53642392436
商品名

IVE ペンライト
ブランド名 Avital
特別価格 税込 2,399 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今年の2月に会場で購入しました＾＾1度使用しましたが目立った傷や汚れはございません。中古品なのでご理解頂ける方、購入お願いします。送料がかかる為、値下げはお断りさせていただきます。箱付き希望の場合は7500円でのご購入となります。
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